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Dünya Alçak siyonistler katliam yaptı
Dünya

Alçak siyonistler katliam yaptı

Yeniakit Publisher
2024-03-25 02:07:00 -
Alçak siyonistler katliam yaptı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde İsa ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan evin yıkıldığı, çevredeki ev ve mülklerde ciddi hasara yol açan saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi öldü. Saldırıda yaralananlar da oldu.

Sağlık ve sivil savunma ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralıyı ve ölenlerin cenazelerini Refah'taki hastanelere nakletti. İmkanların yetersizliği nedeniyle saldırıda hedef alınan evlerin enkazını kaldırmakta zorluk yaşanıyor.

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