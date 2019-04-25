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Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT World binasını bastı!

Terör örgütü PKK yandaşı bir grup TRT World'ün Londra merkezine saldırdı.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:32
Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT World binasını bastı!

TRT World'ün Gray's Inn Road'daki merkezine gelen yaklaşık 50 terör örgütü yandaşı binanın lobisine girdi.

Öcalan posterleriyle geldiler

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile örgütü simgeleyen bez parçaları taşıyan grup, lobiyi yaklaşık bir saat süreyle işgal etti.

Polis dışarı çıkardı

Güvenlik turnikelerini aşamayan terör örgütü yandaşları, daha sonra olay yerine gelen İngiliz polisi tarafından bina dışına çıkarıldı.

Polisin bir süre daha bina önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Olayda TRT çalışanları ve ofisi zarar görmedi.

Daha önce de iş yerlerine ve camilere saldırmışlardı

Terör örgütü yandaşları Avrupa'da daha önce de Türk iş yerleri ile camilere saldırı düzenlemiş, bazı yabancı medya kuruluşlarını işgal etmişti.

İngiliz polisi terör yandaşlarının saldırılarını görmezden geliyor

PKK İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor ancak İngiliz polisinin örgüt yandaşlarına tolerans gösterdiği görülüyor.

10 yıla kadar hapis cezası almaları gerekiyor

İngiltere'de terörle mücadele yasasına göre, terör listesindeki bir örgüte ait simgeleri taşımak suç teşkil ediyor.

Örgüt üyeleri de 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 00:32
  1. saldırı
  2. ingiltere
  3. londra
  4. TRT WORLD
  5. DÜNYA Haberleri
  6. Terör örgütü PKK

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