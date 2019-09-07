Alçak saldırı: Bölgedeki tek su deposunu bombaladılar! İdlib’in güney kırsalında Muhalifler ile Rejim milisleri arasındaki çatışmaların yaşandığı cephe hattına birkaç kilometre uzaklıkta olan su deposunda patlama meydana geldi.

Yerel haber kaynakları, İdlib’in güneyi Hiş beldesi ve çevresini besleyen tek su deposunun kimliği belirsiz kişiler tarafından patlayıcı aygıt ile hedef alındığını aktardı. Aktivistler, su sıkıntısının çekildiği Hiş beldesinde böyle bir saldırının gerçekleştirilmesiyle beraber sivilleri daha zor günler beklediğini ifade etti. Hiş beldesindeki su deposuna gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen olmasa da zaman zaman Rejim’in saldırı düzenleyen uyuyan hücrelerinden şüpheleniliyor. Kaynak: Fetih Medya

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