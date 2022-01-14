Alçak müdürden tehdit: Başörtüsünü çıkarmayan kovulur

Münübe Yılmaz

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde bir kolej daha başörtüsünü yasakladı. Karnataka'nın Chikkamagaluru bölgesindeki Balagadi köyünde devlet tarafından işletilen bir kolej, kampüste başörtüsünü yasakladığını açıkladı. Söz konusu kararın, önceki gün öğrenci velileriyle yapılan toplantının ardından alındığı belirtildi.

Okul müdürü, Müslüman öğrencileri tehdit etti

Kolejin müdürü Ananth Murthy, yaptığı açıklamada, “Toplantıda, Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü takamayacaklarına, ancak başlarını örtmek için bir şal giyebileceklerine karar verdik. Kurallara aykırı davranan olursa okuldan atılır” diyerek kız öğrencileri açık açık tehdit etti. 850 öğrencisi olan kolejin dörtte birinin Müslümanlardan oluştuğu öğrenilirken, adını açıklamayan bir öğretmen, bazı kişilerin kararın ardından nefreti körüklemeye çalıştığı iddiasında bulundu.

Okullar dinî uygulamalardan uzak tutulmalıymış

Hindistan Kampüs Cephesi (Karnataka) Devlet Sekreteri Syed Sarfaraz Gangavathi ise kolej yetkililerinin kararını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek büyük bir alçaklığa imza attı. Gangavathi, küstah açıklamalarını “Anayasa, başörtüsü veya safran şal giyilmesine izin veriyor, ancak bu serbestiyet kimse tarafından kötüye kullanılmamalı veya siyaset malzemesi yapılmamalı” şeklinde sürdürdü.

Hindu milliyetçisi Rashtriya Swayamsevak Sangh'a bağlı olan ve tüm Hindistan'da teşkilatlanan sağcı bir öğrenci örgütü olan Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad'ın (ABVP) eski Ulusal Sekreteri Harsha Narayan da okulların ve kolejlerin dinî uygulamalardan uzak tutulması gerektiği herzesini yumurtladı.

İlk değil

Geçtiğimiz günlerde, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yer alan Udupi şehrindeki bir başka kolejde de Müslüman kızların başörtüsü taktıkları için kampüse girişine izin verilmediği ortaya çıkmıştı.