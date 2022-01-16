Alçak hakimden İslam düşmanlığı

Münübe Yılmaz

ABD’nin Michigan eyaletinde, Batı’daki İslam düşmanlığının geldiği boyutu gözler önüne seren akıl almaz bir olay yaşandı. Alexis G. Krot adındaki bir hakim, 72 yaşındaki kanser hastası bir Müslümanı, bahçesinin bakımını düzgün bir şekilde yapamadığı için duruşmada azarladı. Krot, koronavirüs sebebiyle uzaktan video bağlantısıyla yapılan duruşma esnasında, Burhan Chowdhury isimli yaşlı Müslümana “Bahçenin durumundan dolayı utanmalısın. Elimde olsa seni demir parmaklıklar ardına koyardım” diye çıkıştı.

Nefes almakta zorlandı

“Çit yolunu, kaldırımını veya ara yolunu yabani otlardan ya da diğer rahatsız edici bitki örtüsünden arındırmadığı” gerekçesiyle 2 Ağustos 2021'de açılan davanın son duruşmasında savunma yapan Müslüman adam, "çok yaşlı" ve "kanser hastası" olduğunu söyleyerek bölgedeki yabani otları temizleyemediğini ifade etti. Kısa konuşma boyunca, Chowdhury'nin nefes almakta zorlandığı ve genellikle durakladığı görüldü. Ancak kanser hastası adam, Hamtramck 31. Bölge Mahkemesi Yargıcı Krot’un gazabına uğradı. Yaşlı adamı azarlayıp 1 Şubat'a kadar ödenmesi kaydıyla para cezası veren hakim, söz konusu duruşmanın videosu sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki çekti.