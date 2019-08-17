Alçak Emre Uslu'dan küstah Erdoğan paylaşımı!

Hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan eski Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu FETÖ kumpaslarında kilit rol oynamıştı.

Terör örgütünün medya ayağının önemli isimlerinden olan Uslu, kaçak yaşadığı ABD'den sık sık provokatif mesajlar paylaşıyor.

Sosyal medyada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı iğrenç manipülasyonlar yaparak içindeki nefreti kusan Emre Uslu, son olarak nasıl bir vatan haini olduğunu gözler önüne seren bir paylaşımda bulundu.

Almanya'da yaşayan bir firari FETÖ'cü ile yaptığı konuşmayı aktaran Emre Uslu şu ifadeleri kullandı;

"Almanya'da yaşayan mülteci bir arkadaşla konuşuyordum. 'Allahım'ım Tayyip'in ömründen al Merkel'in ömrüne ekle' diye dua etti. 'Amin' dedik hep birlikte..."