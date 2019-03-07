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Albayrak'tan flaş konkordato açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, konkordato ilanlarına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

07 Mart 2019 Perşembe 10:12
Albayrak'tan flaş konkordato açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayındaki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:12
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. konkordato

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  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Konkordato ilan edecek firma mı kaldı? Bakın iflaslar azaldı diye müjde mi verilir?

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