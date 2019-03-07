Albayrak'tan flaş konkordato açıklaması! Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, konkordato ilanlarına dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayındaki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Konkordatolardan çıkışların hızlanması, konkordato ilanlarında yüzde 50 üzerinde düşüş ve bir önceki aya göre 43,5 milyar TL’lik kredi büyümesi ile Şubat ayını reel sektör açısından güçlü bir performans ile geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

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