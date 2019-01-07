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Albayrak'tan Erdoğan açıklaması: Pazara kadar değil..

Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Erdoğan'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la" dedi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:17
Albayrak'tan Erdoğan açıklaması: Pazara kadar değil..

Galatasaray’ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la" dedi.

Ekonomiye ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Albayrak, "Herkesin içi rahat olsun. 2019'da ekonomi çok daha iyi olacak. Bakın; Dolar ve Euro yükseldi ama sonra yine düştü. Döviz yükseldiği dönemde korkmadım, o zor dönemi atlatacağımızı biliyordum" dedi.

"Pazara kadar değil, mezara kadar"

"Ülkeni, devletini ve halkını seveceksin ve güveneceksin. Başka Türkiye yok. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz hepimiz. Türkiye'yi çekemeyenlere inat biz böyle davranmalıyız" ifadesini kullanan Albayrak, şöyle devam etti:

“Başkan Erdoğan ülkemizin iyi olması için çok çalışıyor. Başkanımızı çok eskiden beri tanıyorum. Kendisi hem rahmetli babamın Rize'den dostuydu, hem de benim abim. Pazara kadar değil, mezara kadardır dostluğumuz Erdoğan'la. Ülkesi için gece gündüz demeden çalışıyor. Ben yıllardır ulaşım sektöründeyim; yakından tanık oldum Türkiye'deki ulaşım alanındaki hizmetlerine. Bakın; yollarımıza, köprülerimize, otobanlarımıza. Çok ileri bir noktadayız. Eskiden yurt dışına gittiğimde oradaki güzel yolları, otobanları kıskandırdım. Şimdi Türkiye'de yapılanlar birçoğundan çok daha iyi. Bu, beni çok mutlu ediyor.”

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:17
  1. Rize
  2. Abdurrahim Albayrak
  3. Başkan Erdoğan
  4. galatasaray

YORUM YAZ

  • İrfan İrfan 4 sa önce
    Sayın albayrak dolar çıktığı zaman sizin cep doluyor biz yine fakir
  • hayatihayati5 sa önce
    ........mesutyılmaz BAĞIMSIZ ADAYkenSEN değilmiydin PEŞİNDEneferGİBİ dolaşan....

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