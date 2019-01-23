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Albayrak ve Hanedar eli boş geldi, Terim küplere bindi

Gomis'in ayrılmasının ardından santrafor arayışına düşen Fatih Terim, Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato transferleri için Dubai'den eli boş dönmesiyle küplere bindi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
Albayrak ve Hanedar eli boş geldi, Terim küplere bindi

Galatasaray'da Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato transferleri için Dubai'den eli boş dönmesi teknik direktör Fatih Terim'i adeta çılgına çevirdi.

Galatasaray'da Gomis'in ayrılmasının ardından ısrarla santrafor transferi isteyen Fatih Terim, Ocak ayında bu takviyelerin yapılacağını her fırsatta dile getiriyordu ancak Galatasaray'da şu ana kadar beklenen olmadı. Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transfer sürecinde de yönetim ile fikir ayrlığına düşen ve Fatih Terim, Alan ve Pato transferlerinin hayal kırıklığı ile tamamlanmasının ardından adeta küpleri bindi.

Başkana jest ve mimiklerle mesaj gönderdi

Galatasaray Yönetimi'ne tepki gösteren Terim, bu tepkisini gösterecek tarzda konuşmalar yaparak, jest ve mimikleri ile başkan Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'a mesaj gönderdi. Kısa bir süre içerisinde başkan Cengiz ve başkan yardımcısı Albayrak ile bir araya gelecek olan Fatih Terim'in nasıl bir yol izleyeceği de şimdiden merak konusu olmaya başladı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
  1. Galatasaray
  2. Gomis
  3. Fatih Terim
  4. Ozan Kabak
  5. Stuttgart
  6. Alan
  7. Pato
  8. Galatasaray Yönetimi
  9. Mustafa Cengiz
  10. Abdürrahim Albayrak
  11. Şükrü Hanedar
  12. Dubai
  13. jest
  14. mimik

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