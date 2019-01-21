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Albayrak, sanayicilerle ekonomide dengelenme sürecini değerlendirdi

İSO Yönetim Kurulu ve sektör komiteleri temsilcileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sanayicilerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini, sektörün potansiyelini ve YEP’te ortaya koyduğumuz hedeflerimizi detaylıca konuştuk” dedi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
Albayrak, sanayicilerle ekonomide dengelenme sürecini değerlendirdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektöründe dengelenme sürecini ve sanayicilerin güncel sorunlarını görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırladı. Odakule’de yapılan toplantı sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önce çok sayıda sanayicinin kendi sektörleri ile ilgili gündemlerini oluşturan görüş ve değerlendirmelerini dinledi ve daha sonra da gelen soruları yanıtladı.

Bakan Albayrak, konuya ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve sektör komiteleri temsilcileri ile sanayicilerimizin sorunlarını, çözüm önerilerini, sektörün potansiyelini ve YEP’te ortaya koyduğumuz hedeflerimizi detaylıca konuştuk” açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde çeşitli platformlarda ihracat hedeflerine ulaşmak için pazar ve ürün çeşitliliğini artırarak, ithal ara madde bağımlılığını azaltma ve katma değeri yüksek ürün üretimini artırmak için sanayi ve ticaret iş birliklerini daha da güçlendireceklerini belirtmişti.

Son dönemde açıklanan KOBİ Değer Kredi paketi ile KOBİ’leri güçlendireceklerini kaydeden Albayrak, böylece yüksek katma değerli üretim döneminin altyapısını hazırlayacaklarını anlatmıştı. Albayrak reel sektörün de nefes alabileceği bir ekosistem oluşturmanın gayreti içinde oldukların aktarmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:15
  1. İstanbul Sanayi Odası (İSO)
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  3. Odakule
  4. Twitter
  5. Bakan Albayrak
  6. KOBİ Değer Kredi paketi

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