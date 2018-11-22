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Albayrak: Olumlu etkiler görülmeye başlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:24
Albayrak: Olumlu etkiler görülmeye başlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Albayrak, 2018 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 20.8 olduğunu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23.5.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Petrol fiyatları ekim başından bu yana 85 dolardan 65 dolara kadar geriledi, son dönemdeki düşüş ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomiler için olumlu

*Küresel ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin riskler kısa vadede aşağı yönlü olarak görülmekte

*FED'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmesi risk teşkil etmekte

*Ağustos ayında döviz kurunda makro temellerle bağdaşmayan spekülatif ataklar yaşandı, bu süreçte alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerindeki olumlu etkileri görülmeye başlandı

*Öncü göstergeler 2018 h2'de ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte

*YEP iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020'de potansiyel düzeyin altında seyrettiğine işaret etmekte

*İthalat iç talepteki dengelenme süreci ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle Haziran'dan itibaren daralmaya başladı

*Enflasyon ile mücadelede en önemli desteği sıkı maliye politikaları verecek

*2018 yıl sonu enflasyon yüzde 20.8 hedeflenmektedir.

*Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır.

*Mali disiplin temel çıpamız olacak

*Kayıtdışına yönelik eylem planı için çalışmalara başladık

*Yeni bir veri ve risk analizi merkezi kuruyoruz

*Mecbur kalmadıkça vergiye yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz

*Vergi mevzuatını sadeleştirmek için önemli adımlar atılacak

*(KDV iadeleri) Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.

*Doğal afetler ve terör olayları sebebiyle çiftçiye 2019 yılında 3,4 milyar TL ödenek öngörülmektedir.

*Aldığımız ekonomik tedbirler uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü karşılık buldu

*Bugünkü görüşmeler ile birlikte bütçenin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri de tamamlanacak. 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:24
  1. berat albayrak
  2. hazine ve maliye bakanlığı
  3. ekonomi
  4. tedbir

YORUM YAZ

  • MüslümMüslüm26 dk önce
    Ağam bizimle eyleniyi. Ekonomide olumlu sonuçlar ::)))
  • Dalman Dalman 35 dk önce
    O zaman %20 zam alacağız demektir.cunku akparti işçiyi memuru ezdirmeyen partidir.zenginligi ve yoksulluğu hakkaniyetli bir şekilde pay eder.tanri sevmediklerimin canından alsın başkana versin.amin.
  • tarıktarık57 dk önce
    belli belli
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