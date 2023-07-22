Albayrak, İsrail ile yaptığı enerji görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ziyareti sonrası yurda dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail gazının, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi ile ilgili, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. " dedi. Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemindeki adımları ve hedefleri 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında satır satır anlattı.

İşte Albayrak'ın kaleminden İsrail ile yapılan görüşme ve milli enerji hamlesinin detayları...

Görüşmelerin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ziyaretleri dönüşünde gazetecilerin, "İsrail medyası son günlerde Netanyahu'nun bu ziyaretine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Masada İsrail'in doğal gazının Akdeniz'den Türkiye üzerinden Avrupa'ya arzı söz konusu. Bu anlamda Türkiye ile bir anlaşma yapacaklarını söylüyorlar. Türkiye'deki doğal gaz sıvılaştırma tesisleri de onların bayağı ilgisini çekiyor çünkü kapasite çok yüksek. Türkiye'nin bu gazı Avrupa'ya ulaştırması, aynı zamanda onlar açısından, Avrupa açısından da önemli. Avrupa doğal gaz arzı noktasında Rusya ve İran istikrarsızlığı nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bunun bir avantaj olacağı, Türkiye açısından da bir avantajı olacağı İsrail medyasında gündemde. Buna ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Bey'in döneminde böyle bir adım atılmıştı. O adım kesintiye uğradı. Şimdi ise bu atacağımız adımla ilk defa Netanyahu ile bir temas kuruyoruz. Temennim odur ki bu gelişme, Türkiye-İsrail ilişkilerinde çok daha sıcak bir dönemin başlangıcı olsun." yanıtını vermişti.

Erdoğan'ın işaret ettiği İsrail ile ilk adım görüşmesini Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yapmıştı. Albayrak, o süreci şöyle anlatıyor:

Bakanlığımız döneminde bölgemizde enerji ticareti açısından en güncel ve önemli görülen konu Doğu Akdeniz'de İsrail tarafından keşfedilen doğalgazın Avrupa'ya taşınmasıydı. İki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve Rum kesiminin tutumu nedeniyle bu gazın Avrupa'ya taşınması için "Türkiye'siz" rotalar çalışılsa da, bu kapsamda toplantılar anlaşmalar yapılsa da, farklı rotalar üzerinden Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya taşınması fikrinin başarıya ulaşmasının imkânsıza yakın olduğunu dönemimizde defaetle dile getirdik.

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Ekim 2016'da, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne ev sahipliği yaptığımız dönemde kongre katılımcılarından İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile yapmış olduğumuz görüşmenin ikili ilişkiler açısından önemli olduğuna inanıyorum. Bu görüşme normalleşme sürecinin başlamasının ardından iki ülke arasındaki bakanlar düzeyinde ilk resmi toplantı olmuştu.

Karşılıklı olarak iki ülke toplumunun ve vatandaşlarının yararına olacak projeleri somut hale getirmek için beyanlarımızı bildirdik. Başta enerji sektörü olmak üzere ekonomi alanındaki işbirliği başlıklarını da görüştük.

İsrail'den Türkiye'ye doğal gaz ihracatı konuşuldu

İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz ihracatı konusunu konuştuk. Biz ve İsrail tarafı Doğu Akdeniz havzasında huzur ve refahın tesisi için enerji kaynaklarının önemli bir potansiyeli olduğunu vurguladık.

Mısır ve Kıbrıs vurgusu

Albayrak, Doğu Akdeniz'deki hakça dağıtım ve 'kazan-kazan' konusunda Kıbrıs'ı da savunmayı ihmal etmediklerini belirtiyor. Albayrak Mısır ve Kıbrıs konusuna vurgu yaparak, "İsrail gazının ardından, Mısır ile diyalog, Kıbrıs'ta sorunun her iki tarafın da menfaatine olacak şekilde çözümlenmesi, İsrail ile Türkiye arasında kurulması planlanan hatta, iki ülkenin doğalgazının da dâhil edilebileceği konularını konuştuk." ifadelerini kullanıyor.