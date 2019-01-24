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Albayrak, Davos’tan dünyaya mesaj verdi: Türk ekonomisinin temeli sağlam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin bulunduğu bölgede tek istikrarlı ülke olduğunu vurgulayarak, “Türkiye ile ABD arasında ilişkiler hem bölgesel ve hem de küresel arenada derindir” dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:09
Albayrak, Davos’tan dünyaya mesaj verdi: Türk ekonomisinin temeli sağlam

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Gelişmekte olan piyasalar görünümü” konulu oturuma katıldı.

Burada soruları cevaplayan Albayrak, Türk ekonomisinin bulunduğu bölgedeki sorunlara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Albayrak, Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerin sorunlarından etkilendiğini belirterek, Türkiye’nin 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bölgenin en istikrarlı ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.

Trump’ın açıklamalarına cevap

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk ekonomisi hakkındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Albayrak, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel hem de küresel arenada derinleştiğini söyledi.

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçtiğini hatırlatan Albayrak, geçen yıl eylül ayında yaşanan zorluklara karşı da hızlı bir şekilde müdahale edilerek çözüm üretildiğini anlattı.

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 28 olduğunu bunun da borç yönetiminin güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı. Albayrak “Türkiye yoluna son derece pozitif devam ediyor. Türk ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu” ifadesini kullandı.

Şirketlerin CEO’larıyla görüştü

Bakan Albayrak, WEF’teki temasları kapsamında Davos’ta şirketlerin CEO’ları ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlerin taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Albayrak, yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomi programında ortaya koyduğu hedeflere tek tek ulaştığını ve mali disiplinden taviz vermeden adımlarını hayata geçireceği mesajını verdi.

Albayrak ayrıca, Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını da söyledi. Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor. Zirve kapsamında 350’yi aşkın oturum düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:09
  1. İsviçre
  2. Davos
  3. 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  5. Türk ekonomisi
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. ABD
  8. başkanlık sistemi
  9. WEF
  10. CEO

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