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Gündem

Albayrak çiftine çirkin paylaşımda FETÖ şüphesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak ile dördüncü kez babalık mutluluğunu kişisel Twitter hesabından açıklamasından sonra, hakaret içerikli paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan E.B.'nin attığı tweet ile ilgili FETÖ bağlantılı olduğu şüphesi üzerinde duruldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:38:00 -
Albayrak çiftine çirkin paylaşımda FETÖ şüphesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, bir süre önce dördüncü kez çocuk sahibi oldu. Bakan Albayrak, mutluluğunu kişisel Twitter hesabından duyururken, Mersin’den bir kullanıcı Albayrak'ın bu mesajının altına hakaret içeren bir paylaşımda bulundu.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, söz konusu ağır hakaret içeren paylaşımın, FETÖ terör örgütü ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. İktidar ve muhalefet kanadından ve yetkili yetkisiz her kesimden büyük tepki çeken hakaret içeren paylaşımdan sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, emlakçılık yaptığı ifade edilen iki çocuk babası E.B., Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınırken, evi ile iş yerinde de kapsamlı arama yapıldı.

Yurt dışı bağlantısı

Bu arada, Siber Suçlarla Mücadele görevlileri hakaret içeren söz konusu paylaşımın yurt dışı bağlantılı bazı hesaplarla ilişkili olduğunu belirledi.

Bu hesaplarla ilgili yapılan detaylı araştırmanın devam ettiği ifade edilirken, FETÖ terör örgütü bağlantısı üzerinde durulduğu ifade edildi. Geceyi Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren zanlının, bugün adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuda sabah saatlerinde yaptığı açıklamada paylaşım yapan hesapların bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü hesaplar olduğunu ifade etti.

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Yorumlar

memleketim

zaten TÜRKİYE devleti ve tepesine saldıranlar hdp pkk dhkpc ve fetöcüler ülke kaos olsun yönetim görevini yapamasın bunlarada alan açılsın diye kargaşa peşindeler.iyiki cumhur itifakı var bunların işini bitiriyor.bu örgütler ve yandaşları ATATÜRK ismi ve resmi ile paylaşım yapıp milleti peşlerine takıyorlar.siz kimsiniz ATATÜRK ismi resmi kullanıyorsunuz.ATATÜRK resmi ve ismi yasaklanmalı ceza verilmeli bunlara bütün bu hesaplarla algı yapanlara kendilerini gizliyor devamlı algı ve karalama yapıyorlar
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