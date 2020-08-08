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Ekonomi

Albayrak: Bardağın dolu tarafını artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Milletimiz sergilediği dayanışma ile güven ülkesi olduğumuzu ispatladı” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:51:00 -
Albayrak: Bardağın dolu tarafını artıracağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programında soruları cevaplayan Bakan Albayrak, “Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış açım bu” ifadesini kullandı. Bakan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir gündemle yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya başladık, yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ortaya koyduğumuz başarı, Türkiye’nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım eli, ülke sayısı 60’ı geçti, milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma fotoğrafıyla her anlamda bir güven ülkesi olduğumuzu bir kez daha ispatladı.”

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