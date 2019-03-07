Albayrak, algı operasyonu yapanlara savaş açtı! “Ağzı konuşuyor yüzü kızarmıyor”

Kocaeli Ticaret Odasında düzenlenen İş Dünyası Buluşması kapsamında “Adım Adım Ekonomi Kocaeli” programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, göreve geldikleri ilk günden beri, her fırsatta sanayicinin, iş dünyasının gündemini dinlemeye, sorunlarını çözmeye, onların yaklaşımlarıyla politikalarını, stratejilerini şekillendirmeye büyük önem verdiklerini belirtti.

“Çok ciddi mesafe aldık”

Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bakan Albayrak, “Yeni Ekonomik Programı’nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe aldık. Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi” dedi.

“318 firma konkordatodan çıktı”

Bakan Albayrak, konkordato sürecine ilişkin ise “Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı” bilgisini paylaştı.Ağustos, eylül ve ekim ayında yaşanılan çok hızlı toparlanmanın net işaretlerinin bugün ortaya çıktığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birileri her gün bir şey söylüyor. Kim ne derse desin biz kurduğumuz özellikle küresel piyasalarla doğru iletişime, doğru stratejilerle tüm paydaşlarımız yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türkiye’ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz çünkü her denilene bakmayacağız.”

“1’e alıp 9’a satıyorsan burada başka bir şey var”

Yakın gelecekten çok daha umutlu olduklarını, nisan-mayıs aylarında çok daha olumlu performans göstergeleriyle malum niyetleri olan birilerinin algı operasyonlarını da çöpe gömeceklerini belirten Albayrak, ağzı olanın konuştuğunu ancak yüzünün kızarmadığını söyledi.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk ekonomisiyle ekonomideki güven ortamıyla ilgili spekülasyon yapmaya, algı operasyonuyla zarar vermeye çalışan herkesle ilgili gerekli adımları atıyoruz, atacağız. İşini düzgün yapan herkesin ülke olarak yanındayız, devlet olarak sırtımızda taşımamız lazım ama sen hale 1 liradan aldığın malı 9 liradan satıyorsan burada başka bir şey var. İşini iyi yapanlarla problemimiz yok veya marketler için varsa yanlış Rekabet Kurumu araştırma başlattı. Evvelki hafta 1 liralık mal 9 liraya satıldığı ortaya çıktıktan sonra bazılarında bakanlığa gidip birileri şikayet etmişler. Demişler, ‘Hakikaten öyle değil, valla 1 liradan almadık, aslında 3 lira da 1 liradan gösterdik, aslında yüzde 900 değil de yüzde 300.’ Özrü kabahatinden beter. 2 kabahat var, vergi kaçırmışsın 3 liralık malı 1 liradan fatura etmişsin, bir de yüzde 900 değil de yüzde 300 buna da dikkat etmemiz lazım. Bunu da görmemiz lazım.”