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Albayrak akademisyen ve ekonomistlerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile İstanbul’da istişare toplantısı gerçekleştirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:43
Albayrak akademisyen ve ekonomistlerle buluştu

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, bugün akademisyenler ve ekonomistler ile ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:43
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Akademisyenler
  3. buluşma

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