Albayrak: Adım adım işe dönüyoruz

Bakan Albayrak’ın başkanlığında 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Albayrak, koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkileri kapsamında düzenledikleri Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı çerçevesinde dijital ortamda da olsa bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Albayrak, bugün COVID-19 salgını sonrası ivedilikle devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında gelinen noktayı değerlendireceklerini aktararak, şunları kaydetti: “Bundan sonraki süreçte piyasaların, sektörlerin beklentilerini konuşacak ve yeniden ‘adım adım işe dönüş’ için yapmamız gerekenleri konuşacağız. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, kısa adı ile FİKKO, ekonomi ve finans alanındaki tüm kurumlarımızın yer aldığı, sistematik toplantılarında finans politikalarımızın belirlendiği ve uygulamaların takip edildiği en tepe mercidir. Bugün de COVID-19 gündemi sebebiyle ‘genişletilmiş’ bir formatta bu toplantıyı düzenliyoruz.”

Çiftçinin 6 milyar liralık kredi borcu ertelendi

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdenin ardından ekonomi yönetimi harekete geçti ve çiftçinin kredi borcu 6 ay süre ile ertelendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini duyurdu.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

l Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. l Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız. l Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. l Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.