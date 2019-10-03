Albaraka’dan yenilikçi projelere destekte yeni adım! Garaj’da 14 start up’lı yeni heyecan

Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj’ın üçüncü dönem girişimcileri belli oldu. Ön elemeyi geçen 22 start up arasından seçilen girişimler, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak.

Ekosisteme farklılık katacaklar

Albaraka Türk’ün, yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini söyleyen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere başlattığımız Albaraka Garaj’a geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir başvurunun yaşandı. 61 ilden, toplam 750 girişimci başvuruda bulundu. Hem girişimciler hem de bizler için çok iyi bir deneyim oldu. Bu sene özellikle biri birinden bağımsız ve ekosistemimizde farklılık oluşturacak girişimcilerin seçilmiş olmasının Albaraka Garaj ekosistemine de ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Seçilen girişimcilerimizin Albaraka Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak, start up’larını geliştirmeleri için kendilerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

308 start up ile rekor başvuru

Albaraka Garaj’ın Üçüncü Hızlandırma Dönemine en yoğun başvuru 308 start up ile İstanbul’dan yapıldı. Başvuruların yüzde 53’ü ilk girişimcilik deneyimini yaşayan start up’lardan oluştu. En yoğun başvuru yapılan alanlar ise; Mobil İş Modelleri, Fintech ve SaaS alanında oldu. Toplam 750 başvurunun 223’ü ürün hizmet aşamasında, 196’sı satışa başlamış, 184’ü fikir aşamasında, 141’i ise prototipi geliştirilmiş durumda olan girişimlerden oluştu.

İşte fırsattan yararlanacak girişimciler

Yoğun başvurunun gerçekleştiği ve ilk etapta 22 start up’ın ön hızlandırmaya seçildiği garajda; Miks, Bakiyem, Clotie, Agent Work, DijiFi, Fanaliz, Bulbunu, Octabase, AdachyPay, Vomsis, Okul101, Juphy ve EYCA olmak üzere 14 girişimci final ipini göğüsleyerek 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanma fırsatına sahip oldu.

Bunlar gelecekte karşımıza çıkacak

-Roboadvisor çözümü sunan Miks,

-Kolay ödeme çözümü hizmeti sunan Bakiyem,

-Sizin stilinize göre her ay evinize kıyafet gönderen Clotie,

-Gayrimenkul şirketleri için ERP çözümü sunan Agent Work,

-Okunabilir finans içerikleri üreten DijiFi,

-Yüzlerce verinizi inceleyerek kredi riskinizi ölçen Fanaliz,

-Tersine e-ticaret çözümü sunan Bulbunu,

-Blockchain tabanlı güvenlik çözümü üreticisi Octabase,

-Afrika’da ödeme çözümleri sunan AdachyPay,

-Tüm banka hesaplarınızı entegre olarak tek ekranda görmenizi sağlayan Vomsis,

-Örgün eğitim kurumlarında veli, öğrenci, yönetici ve öğretmenler arasında sosyal ağ hizmeti sunan Okul101,

-Yeni nesil müşteri destek platformu Juphy,

-Ön ödemeli gençlik kartı EYCA.