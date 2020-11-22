Albaraka’da "7/24 Kolay Para Transferi Dönemi" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına gerek duymaksızın EFT veya havale para transferlerini 7 gün 24 saat boyunca dijital kanallardan kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, müşteri deneyimini daha konforlu hale getirecek bir yeniliğe daha imza atıyor.

Hayata geçecek yeni uygulamayla birlikte Albaraka müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına ihtiyaç duymadan para transferlerini gerçekleştirebilecek.

EFT veya havale para transfer işlemlerini kolaylaştırabilmek adına müşterilerin IBAN ya da hesap numaralarını, cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, e-posta adresi, vergi kimlik numarası veya pasaport numarası gibi bilgilerin herhangi biri ile eşleştirmeleri yeterli olacak.

Ayrıca yabancı uyruklu müşteriler de IBAN ya da hesap numaralarını yabancı kimlik numaraları ile eşleştirerek aynı hizmetten yararlanabilecek.

Para transferlerinde hayata geçecek olan bir diğer yenilik ise saat kısıtlamasının ortadan kalkması olacak. Yeni uygulamayla birlikte Albaraka Türk müşterileri internet veya mobil şube üzerinden 7 gün 24 saat boyunca tüm EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek.