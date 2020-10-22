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Ekonomi Albaraka Yayınları’ndan çocuk kitaplarına yeni bir nefes
Ekonomi

Albaraka Yayınları’ndan çocuk kitaplarına yeni bir nefes

Albaraka Yayınları, Albaraka Türk’ün yıllar önce başlattığı çocuk kitabı yayıncılığında bayrağı devraldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 09:21:00 -
Albaraka Yayınları’ndan çocuk kitaplarına yeni bir nefes

Aylar süren özenli çalışma sonucunda “Bazen Düşlere Mürekkep Bulaşır” ve “Bot Hikâyesi” minik okurlarla buluştu. Albaraka Kültür ve Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, gönül dünyamıza hitap eden kitapların neşrinin hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi. Çağlar, “Çok yakın zamanda hayvan hakları, ‘engelsiz’ çocuklar ve değerler eğitimi konularındaki yayınlar çocukların kütüphanesini şenlendirecek. Önümüzdeki dönemde yine insana ve ortak değerlerimize odaklanan, literatüre özgün içerikler sağlayacak eserleri özenle seçip okurlarla buluşturarak yayınlarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Tarih, felsefe, sanat tarihi, sosyoloji, psikoloji, bilim tarihi, hatırat gibi alanlarda da önemli eserleri okurlarla buluşturmaya hazırlanıyoruz” dedi.

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