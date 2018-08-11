Albaraka Türk’ten ‘Youtube’lu açıklama

Albaraka Türk, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Youtube kanalı üzerinden açıklayarak Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Dünyada en etkin şekilde kullanılan dijital kanallardan biri olan Youtube üzerinde yaptığı yayın ile finansal sonuçlarını daha geniş bir yatırımcı kitlesine, şeffaf bir şekilde aktararak yatırımcı ilişkilerinde yenilikçi bir uygulamaya daha imza atmış oldu.

Hazine, Yatırım Bankacılığı, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Malek Khodr Temsah ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sadrettin Bağcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen yayın sayesinde yatırımcılar; Albaraka Türk’ün ikinci çeyrek finansalları ile ilgili bilgileri ilk ağızdan dinleme imkânı buldu.