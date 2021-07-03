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Ekonomi Albaraka Türk’ten yeni uygulama: albaFX
Ekonomi

Albaraka Türk’ten yeni uygulama: albaFX

Albaraka Türk, uygulamaya aldığı ‘albaFX’ ile, müşterilerine piyasaları anlık olarak takip etme ve haftanın 5 günü 24 saat boyunca avantajlı kurlar ile anlık alım satım ve emir verme imkanı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 19:39:00 -
Albaraka Türk’ten yeni uygulama: albaFX

Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Albaraka Türk olarak hayata geçirdiğimiz ‘albaFX’ uygulaması ile müşterilerimizin piyasaları anlık olarak takip edebilmelerini sağlıyor, üstelik bunu yaparken de mobil uygulama üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir işlem yapmalarını amaçlıyoruz” dedi. Utku, “albaFX uygulamamız ile müşterilerimiz avantajlı döviz ve kıymetli maden kurlarımızdan yararlanabilecek ve haftanın 5 günü 24 saat boyunca piyasayı anlık olarak takip ederek her türlü yatırımı kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilecek” açıklamasında bulundu. Milisaniyelerle ifade edilen işlem hızı ve en iyi döviz ve kıymetli maden kurlarına erişim fırsatı sunan uygulama sayesinde, Albaraka müşterileri; üyelik ve işlem ücreti olmadan, mekan bağımsız giriş imkanına sahip olup bankanın en iyi kurlarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebilen mobil uygulama ile Albaraka müşterileri piyasayı anlık olarak takip edebilecek.

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