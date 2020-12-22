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Ekonomi Albaraka Türk’ten yeni bir şirket: “Albarakatech Global”
Ekonomi

Albaraka Türk’ten yeni bir şirket: “Albarakatech Global”

Türkiye’nin ilk katılım bankası Albaraka Türk, bünyesinde hizmet veren tüm yazılım geliştirme fonksiyonlarını “AlbarakaTech Global” çatısı altında buluşturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:59:00 - 2020-12-22 21:01:27
Albaraka Türk’ten yeni bir şirket: “Albarakatech Global”

Albaraka Türk’ün yanı sıra diğer finansal kurumlara da hizmet sunmayı planlayan “AlbarakaTech Global”; yapay zeka, veri analitiği, mikroservis mimarisi ve mobil çözüm geliştirme gibi alanları odağına alarak, bu alanda oyunun kurallarını değiştiren olmayı hedefliyor.

“Büyük projelere imza atan ekibimiz var”

1 Aralık itibarıyla, yeni ofisinde 218 çalışan ile faaliyetlerine başlayan AlbarakaTech Global, hem Albaraka Türk ve Albaraka grup şirketleri, hem de küresel katılım bankacılık sektörü için çözümler geliştirmeyi hedefliyor. AlbarakaTech Global Genel Müdürü Ali Tuğlu, “Albaraka Türk Bilgi Teknolojileri grubu çatısı altında önemli büyük projelere imza atmış bir ekibimiz var. Bu dönemde, Albaraka’nın dijital dönüşümünün hayata geçirilmesinin yanı sıra, Insha Ventures ve Albaraka Garaj çatısı altındaki yeni girişimlerle beraber çok sayıda çözüm ortaklığında bulunduk. Şimdi bu deneyimleri AlbarakaTech Global bünyesinde yenilikçi ürünlere dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Hedef zirve

Tuğlu, “Öncelikli hedefimiz uluslararası pazarda çözüm ve hizmet üreten finansal teknoloji firmaları arasında zirvede yer almak. Alışılagelmişin dışında projelere imza atmak ve bu sayede bizimle çalışan kurumlara bulundukları pazarlarda oyunun kurallarını belirleyen firmalar olabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yaptığımız yatırımları AlbarakaTech Global bünyesinde büyüterek devam ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz”

Albaraka Türk Genel Müdürü ve AlbarakaTech Global Yönetim Kurulu Başkanı Melikşah Utku ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi: “Dünyanın en iyi katılım bankası olma vizyonumuz paralelinde attığımız adımlarla, katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmeye ve ekosistemimizi büyütmeye devam ediyoruz. Yeni iştirakimiz AlbarakaTech Global’in yenilikçi bakış açısı ile Albaraka Türk’ün 35 yılı aşan bilgi ve tecrübesini birleştirerek mevcut ve potansiyel tüm müşterilerimizin, ihtiyaç ve taleplerine katma değer yaratacak BT çözüm ve hizmetlerimizle destek olmayı sürdüreceğiz.”

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