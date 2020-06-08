Albaraka Türk’ten insana ve çevreye dost projeler

Sektöre öncülük ediyoruz

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, doğaya değer katan çalışmalarıyla sektöre öncülük etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Çelik, 2019 yılında Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi değerlemesine tabi tutulan şirketler arasında yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Değerleme sonucunda 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle endekse dahil edilen ilk katılım bankası olduk. Genel müdürlük binamızda gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Leed Yeşil Bina Sertifikası aldık ve Türkiye’nin LEED GOLD sertifikalı ilk genel müdürlük binası unvanına sahip olduk. Dünyanın en kapsamlı ve prestijli çevre projesi olarak kabul edilen Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında 2017 ve 2018 yıllarında C derecesi aldık, 2019 yılında ise bankacılık sektörünün en yüksek skoru olan B derecesini elde ettik.”

Enerji tasarrufuna katkı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin aktif katılımcısı olduklarına işaret eden Çelik, “Bugüne kadar yürüttüğümüz çevre politikalarıyla yıllık yaklaşık bin 892 ağacın kesilmesini engellerken, 456 bin 289 kilovatsaat enerji ve 3 bin 116 metreküp su tasarrufunun yanı sıra 19 bin 670 metreküp sera gazının da doğaya salınımını önledik. Sıfır Atık Projesi’nin kapsamının genişletilmesini gündemimize aldık ve bu çerçevede gerekli çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.