Albaraka Türk'ten Avrupa'da bir ilk Faizsiz Dijital Bankacılık Hizmeti “Insha” Almanya'da

Dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, bu strateji doğrultusunda küresel adımlar atmaya devam ediyor. Katılım bankacılığı alanında bir ilki daha gerçekleştiren Albaraka Türk, Avrupa’da dijital bankacılık hizmeti vermek üzere ‘Insha” projesini hayata geçirdi. Şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti verecek olan “Insha”, Albaraka’nın yurtdışında dijital katılım bankacılığı alanındaki ilk adımı olurken,Türkiye katılım bankacılığı sektöründe de ilk olma özelliği taşıyor.

“Insha”,Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BaFin ve Almanya Merkez Bankası ECB tarafından tam bankacılık lisansı verilmiş, kurumsal firmalara bankacılık platformu sağlayan, Berlin merkezlisolarisBank AG’nin ana bankacılık altyapısı üzerine inşa edildi. Bankacılık hizmet kanalları vemodüler yapısıyla “Insha”önce Almanya’da sonrasında ise kıta Avrupa’sında katılım bankacılığı hizmetleri vermeyi hedefliyor.

Insha ilk etapta banka hesabı açma, hesap yönetimi,debit kart, ödemeler ve para transferi gibi temel bankacılık hizmetleri verecek. İkinci aşamada katılım bankacılığının temel ürünlerini sisteme dahil etmeyi planlayan Albaraka Türk, katılım bankacılığını hem dijital hem geleneksel kanallardan Avrupa’da yaymayı hedefliyor.

Fiziksel evrak ve şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor

Tamamen dijital süreçler ve dijital ürünlerden meydana gelen Inshafiziksel evrak ve şubeye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırarak birkaç dakika içinde hesap açma imkânı sunuyor. Insha, sadece finansal hizmetler sunun bir uygulama değil, aynı zamanda kullanıcılarının günlük hayatlarına odaklanarak onlara hayatlarını kolaylaştıracak bir dizi uygulama da sunacak. Insha ilk aşamada Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde müşterilerine seslenecek olup, ilerleyen dönemlerde Arapça’yı da dil listesine eklemeyi planlıyor.

“Avrupa pazarına giriş stratejisinin ilk adımı”

Insha projesinin Avrupa pazarına giriş stratejilerinin öncü parçası olduğunu belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Avrupa’da 20 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların dörtte biri de Almanya’da ikamet ediyor. Müslüman halklar, dil sorunu ve faiz hassasiyetinden dolayıyaşadıkları bu ülkelerde finansal hizmetlerden yararlanmakta sıkıntı çekiyor. Kendi ülkelerine para gönderme ve mecburi bazı bankacılık işlemlerini gerçekleştirmede dahi sorun yaşıyor. Gerek Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın gerekse diğer ülke Müslümanların yaşadığı bu sorunlara bir çözüm getirmek, dünyanın en iyi katlım bankası olma vizyonumuzu bir adım daha ilerletmek ve en önemlisi de katılım bankacılığını küresel anlamda geliştirmek amacıyla “insha” hayata geçiyor” açıklamasında bulundu.