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Albaraka Türk’ten 275 milyon liralık ihraç

Katılım bankası Albaraka Türk, Bereket Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla toplam 275 milyon liralık iki kira sertifikası ihracına imza attı.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:52
Albaraka Türk’ten 275 milyon liralık ihraç

İhraca katılan müşterilerin yüzde 66’sını bireysel, yüzde 34’ünü ise kurumsal müşteriler oluşturdu.

ÜRÜN GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYOR

Albaraka Türk Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Malek Temsah, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Katılım bankacılığı sektörünün 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 7 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etmiş olması, bu likit enstrümanın Türk Lirası fon toplama ve sektörün bilanço büyümesini destekleme konusunda önemli ve rekabetçi bir araç haline geldiğinin açık bir göstergesidir. Albaraka Türk olarak, hâlihazırda ihraçlarımız toplam ihraç hacminin yaklaşık olarak yüzde 15’ini oluşturmakta olup, bu tür esnek enstrümanları daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunmak için fon toplama ürünlerimizi geliştirme konusuna odaklanmaya devam edeceğiz.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:52
  1. Albaraka Türk Hazine
  2. Yatırım Bankacılığı ve Finansal Kurumları

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