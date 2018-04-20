Albaraka Türk'e iki ödül birden

Türkiye’nin ilk katılım bankası olan ve dünyanın en iyi katılım bankası olma hedefini sürdüren Albaraka Türk, Uluslararası Finans Dergisi World Finance tarafından sekizincisi düzenlenen “İslami Finans Ödülleri 2018”de, “Türkiye’nin En İyi Katılım Bankası” ve “En İyi Sukuk İşlemi” olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

YATIRIMIMIZ DOĞRULUĞUNU GÖSTERDİ

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün iki ayrı ödüle birden layık görülmüş olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Utku, şunları söyledi: “Albaraka Türk olarak iki ayrı ödüle birden layık görülmüş olmaktan son derece mutluyuz. Uluslararası alanda kazandığımız ödüllere yenilerini eklemek ayrıca gurur verici. Bu ödüller bizim Türkiye’de katılım bankacılığına öncülük eden birçok yenilikçi yatırımımızın ne kadar doğru olduğunun bir göstergesidir. Bu aynı zamanda yaptığımız yatırım ve projelerin müşterilerimiz nezdinde de karşılık bulduğuna işaret etmektedir. Albaraka Türk olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz ilk Tier 1 Sukuk işlemimiz konusunda da aldığımız bu ödül, bizim bu alanda atacağımız yeni adımların da habercisidir.”