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Ekonomi Albaraka Türk ‘En İyi Girişimci Dostu Banka’ seçildi
Ekonomi

Albaraka Türk ‘En İyi Girişimci Dostu Banka’ seçildi

Albaraka Türk, dünyanın önde gelen iş liderlerini sanal platformda bir araya getiren WBAF 2021’de (Dünya Melek Yatırımcıları Forumu) ‘En İyi Girişimci Dostu Banka’ ödülüne layık görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 10:28:00 -
Albaraka Türk ‘En İyi Girişimci Dostu Banka’ seçildi

Katılım bankası, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi odağa alıyor. Albaraka Garaj sadece bünyesinde bulunan start-up’ları değil tüm ekosistemi kapsayacak şekilde girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Albaraka’nın girişimcilik ekosistemine açılan yüzü olan Albaraka Garaj, gerek girişimlerin büyümelerine gerek de girişimcilerin kurumlarla iş birliği kurmalarına imkân tanıyor. Albaraka Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan Albaraka Portföy Yönetimi inisiyatifiyle kurulmuş olan APY Ventures, 2019’dan bu yana yatırım fonlarıyla girişimcilik ekosistemini destekliyor. Girişimlere erken aşamadan başlayarak Seri A öncesine kadar yatırım yapmayı planlıyor. 2020’de 7 girişime toplam 6.8 milyon TL yatıran ve portföyünde 9 şirket bulunduran APY Ventures’ın nihai hedefi 3 sene içerisinde minimum 60 şirkete destek sağlamak.

Insha Ventures ön planda

Albaraka Türk’ün iştiraki konumuyla Türkiye’nin ilk FinTech girişim kurucusu olarak 2020’de faaliyete geçen Insha Ventures, bünyesinde çok sayıda start-up barındırıyor. Ürünleriyle adından söz ettiren Insha Ventures’ın girişimleri için ileriye yönelik de çok güçlü hedefleri bulunuyor.

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