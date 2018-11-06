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Albaraka Mobil yenilendi

Albaraka Türk'ün dijital uygulaması Albaraka Mobil, birçok yenilikler eklenerek müşterilerin hizmetine sunuldu.

06 Kasım 2018 Salı 10:31
Albaraka Mobil yenilendi

Albaraka Türk, dijital uygulaması “Albaraka Mobil”i yüz tanıma teknolojisi, mobil asistan ve QR kodla para çekme gibi özelliklerle yenileyerek müşterilerinin hizmetine sundu.

Banka, “Albaraka Mobil”e yepyeni özellikler ekledi. Yenilenen uygulamada, yüz tanıma teknolojisi ile giriş, mobil asistan, QR kodla para çekme, işlemi tekrarla, geçici kapalı, sanal kart işlemleri, kişiselleştirilebilir ana sayfa ve finansman işlemleri gibi birçok yeni özellik müşterilerinin hizmetine sunuldu.

Yeni ve inovatif uygulamalar ile müşterilerinin birçok alanda hayatını kolaylaştıran bankanın mobil uygulaması Appstore ve PlayStore’dan anında indirilerek kullanılabiliyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 10:31
  1. Albaraka Türk
  2. Albaraka Mobil
  3. QR kod
  4. Appstore
  5. PlayStore

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