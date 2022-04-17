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Gündem Alaycı yorum yapan Nevşin Mengü ile Şahan Gökbakar'a Mahra'nın annesinden sert tepki!
Gündem

Alaycı yorum yapan Nevşin Mengü ile Şahan Gökbakar'a Mahra'nın annesinden sert tepki!

Yıldız Tilbe, bugün 10 yaşına giren Mahra'nın başıboş köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmasıyla yeniden gündeme gelen sokak köpeklerinin başıboş bırakılmasına tepki gösterdi. Tilbe'ye alaycı yorumda bulunan Nevşin Mengü ve Şahan Gökbakar'a, Mahra'nın annesi Derya Pınar büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 19:37:00 - 2022-04-17 19:47:23
Alaycı yorum yapan Nevşin Mengü ile Şahan Gökbakar'a Mahra'nın annesinden sert tepki!

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp 23 gün sonra vefat eden ve bugün 10 yaşına giren Mahra Melin Pınar gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Şarkıcı Yıldız Tilbe ise köpeklerin başıboş dolaşması sonucu yaşanan ölümlere dair tepki göstermişti. Tepkisi sonrası sözde hayvan severler Tilbe’ye dava açmış, ünlü şarkıcı ifade vermişti. Tilbe’nin ifadesine dair yapılan bir haberi alıntılayan Nevşin Mengü ve ona yanıt veren Şahan Gökbakar alaycı bir yorum yaptı.

Gökbakar ve Mengü’ye ise Mahra’nın annesi Derya Pınar’dan tepki geldi. İki ismin yorumu sonrası acısı taze olması nedeniyle öfkelenen anne Pınar şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Anahtar kelimeleri yazıyorum. Çocuğum başıboş köpekler yüzünden kamyon altında kaldı, bacağı paramparça oldu ve hayatını kaybetti! Hadi gülmeye devam edin."

Sosyal medyada Mahra'nın annesine destek yağdı. Birçok kullanıcı, "Aynısı sizin çocuğunuzun başına gelse böyle gülebilir misiniz" diyerek Şahan Gökbakar ve Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi.

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