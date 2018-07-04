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Alay komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö'yü FETÖ'den gözaltına aldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:56
Alay komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 102. Topçu Alay Komutanı Albay B.Ö, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'deki FETÖ soruşturması kapsamında B.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ö'yü evinde gözaltına aldı. B.Ö'nün ev ve iş yerinde arama yapıldı, bazı belge ve evraklara el konuldu.

Şüpheli B.Ö, hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Çanakkale'ye gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:56
  1. Çanakkale
  2. Edirne
  3. 102. Topçu Alay Komutanı
  4. FETÖ
  5. Edirne Emniyet Müdürlüğü

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