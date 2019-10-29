Alaves Atletico Madrid La Liga maçı ne zaman? Alaves Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?
İspanya La Liga'da 11. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Granada'nın maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Alaves sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Alaves Atletico Madrid maçı ne zaman? Alaves Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İspanya La Liga'da 11. hafta bugün oynanacak 2 karşılaşmayla başlıyor. Granada'nın maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Alaves sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Alaves Atletico Madrid maçı ne zaman? Alaves Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Alaves Atletico Madrid La Liga maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Alaves Atletico Madrid La Liga maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Mücadele CBC Sport kanalından naklen yayınlanacak.