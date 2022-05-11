Alaska'da heyelan: Ağaçlar körfeze sürüklendi
ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen heyelanda toprakla beraber ağaçlar da körfeze sürüklendi. O anlar bir vatandaş tarafından telefon ile görüntülendi.
Alaska eyaleti Seward kent merkezinin yaklaşık 1 kilometre güneyinde heyelan meydana geldi.
Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan anlarda, toprakla birlikte ağaçların da Alaska Körfezi'ne sürüklendiği görüldü. Yerel yetkililer kimsenin yaralanmadığını açıklarken, yol trafiğe kapatıldı.