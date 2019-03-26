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Alaşehir’de Orman Haftası kutlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Orman Haftası kutlandı.

26 Mart 2019 Salı 10:35
Alaşehir’de Orman Haftası kutlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Orman Haftası kutlandı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Orman Haftası kutlandı. Sekine Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından Alaşehir Orman İşletme Şefliği Evrenli Orman Ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinlikte tohumlar ve fidanlar toprakla buluştu. Törende konuşan Okul Müdürü Nurten Kocakabak, "Başta insan olmak üzere tüm canlıların ormana, yeşile ihtiyacı vardır. Canlıların yaşayabilmesi için doğayı korumamız, yaşatmamız gerekmektedir. Bu amaçla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren doğayı korumayı ve yaşatmayı öğretmemiz gerekmektedir" dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilenirken, öğrenciler arasında yarışmalar da düzenlendi. İlçe genelinde Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.


Etkinlikler kapsamında Kaymakam Abdullah Uçgun ve protokol üyeleritarafındantohum ekildi ve fidan dikildi.


Orman Haftası Kutlama Programına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Belediye Başkanvekili Muammer İbişoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Alaşehir Orman İşletme Şefi Yakup Ulu, kurum amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:35
  1. doğa
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