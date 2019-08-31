Alaşehir’de ’Gece Yolcuları’ ile 30 Ağustos coşkusu

Alaşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.yılını fener alayı ve konser etkinliğiyle kutladı. Sevilen grup Gece Yolcuları’nın sahne aldığı konserde Alaşehirliler unutulmaz bir gece yaşadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında tüm yurtta kutlamalar gerçekleştirildi. Alaşehir’de de sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kutlamalar, akşam saatlerinde fener alayı ile devam etti. Yürüyüş öncesi Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, vatandaşlara limonata ve çilek suyu ikram etti. Daha sonra yüzlerce Alaşehirli, ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle sevgi yolundan başlayarak, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sultan Burcu Uğuz, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonrası ünlü grup Gece Yolcuları Alaşehir Belediyesinin organizasyonu kapsamında Alaşehirliler ile bir araya geldi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı konserde Gece Yolcuları, sevilen eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konserde vatandaşlar Gece Yolçuları’nın şarkılarına coşkuyla eşlik etti. Başkan Öküzcüoğlu, gece sonunda sahneye çıkarak günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Öküzcüoğlu, "İşgal yıllarında düşmanlar girdikleri her yerde adeta tarihsel kinlerini kusarcasına, kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza dünyada eşine az rastlanır işkence zulüm ve hakaretlerde bulundular. Üzerimizde kara bulutların dolaştığı, umutsuz bir ortamda Ulu Önder Mustafa Kemal ve dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak, ’Ya İstiklal Ya Ölüm’ demişler ve aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Gazi Mustafa Kemal 30 Ağustos Zafer Bayramının önemini şöyle anlatır: ’Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk devletinin genç cumhuriyetin temeli burada taçlandırılmıştır’ İşte bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bizlere armağan eden kahramanlarımızı sonsuza dek minnet ve şükranla anacağız" dedi.