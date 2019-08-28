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Alaşehir’de bilinçli tarım için seracılık kursu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
Alaşehir’de bilinçli tarım için seracılık kursu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı.


Manisa’nın Alaşehir ilçesinde daha kaliteli ve bilinçli tarımsal üretim yapılması amacıyla Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Alaşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından seracılık kursu açıldı. 68 kursiyerin katıldığı seracılık kursunda 168 saat eğitim gören kursiyerlere, kurs sonunda sertifika verilecek. Kursa kadınların ilgi göstermesi de dikkat çekti. Kursa katılan 30 kadın kursiyer daha bilinçli ve kaliteli tarımsal üretim hedefiyle eğitim görüyor.


Eğitimler hakkında bilgi veren Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "İlk kez bu kadar kadın kursiyerin bu kadar çok olması bizlere, kadınların seracılık kursuna ilgisinin arttığını göstermektedir. Seracılık kursu sonunda başarılı olan kursiyerlerimize sertifika verilecek. Kursiyerler bu kurs sayesinde, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, bağcılık işletmelerinde, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde çalışma fırsatı bulabilecekler" dedi.


Kurs eğitmenlerinden Ziraat Mühendisi Hafize Metin, teorik eğitimlerin yanında uygulamalı eğitimlerin de verildiğini belirterek, "Belirli günlerde ilçemizde mevcut sera alanlarında uygulamalı dersler yapıyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:01
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