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Alaşehir Devlet Hastanesi yatak kapasitesi 225’e yükseldi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 200 yatak kapasiteli olan Alaşehir Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığının onayıyla 225’e yükseldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:35
Alaşehir Devlet Hastanesi yatak kapasitesi 225’e yükseldi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 200 yatak kapasiteli olan Alaşehir Devlet Hastanesi Sağlık Bakanlığının onayıyla 225’e yükseldi.

 

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doluluk oranının ve doktor kapasitesinin artmasıyla birlikte yatak sayısı da yükseldi. 200 yatak kapasiteli hastane Sağlık Bakanlığının onayıyla 225’e yükseldi. Yatak kapasitesinin artmasıyla birlikte Alaşehirli vatandaşlar çevre ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Konu hakkında açıklama yapan Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Orhan Kırmalı, "Hastanemize ve doktorlarımıza artan güven nedeniyle her geçen gün poliklinik ve yatan hasta sayımız hızla artmaktadır. Hastane doluluk oranımız 2016 yılında yüzde 52, 2017 yılında yüzde 68 iken, 2018 yılı sonlarında yüzde 85’lere ulaştı. Ancak 2018 Yılı Kasım ayından itibaren hızla yükselen doluluk oranımız bugün itibariyle yüzde 96 seviyelerine geldi. Hastanemiz 200 yatak kapasitesi ile açılıp hizmet vermekteydi. Ancak son günlerde artan talep, ayrıca yeni birimlerin açılması ve de açılacak olması nedeniyle bakanlığımıza yatak kapasitesinin artırılması yönünde talepte bulunduk. Göreve geldiğimden itibaren her zaman desteğini hissettiğimiz Manisa İl Sağlık Müdürümüz Dr. Necip Yemenici’nin büyük emeği ile Bakanlığımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda olumlu görüş verilerek yatak kapasitemiz 225 olarak ruhsatlandırılmıştır. Burada en büyük etken hastanemize tedavi olmak amacıyla gelen hastalarımızın, başta doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm çalışanlarımıza güvenip, inanması sonucu hastanemize artan talebe bağlıdır. Hastanemize sadece Alaşehir’den değil, başta Sarıgöl olmak üzere, Kula, Eşme ve Kiraz gibi çevre ilçelerden gelen hastalarımıza da tedavi hizmeti verilmektedir. Hastanemizin yatak kapasitesinin artması sonucu, hastanemize yeni servisler açılacak, doktor, hemşire, personel sayısında artışında rol alacaktır. Alaşehir Devlet Hastanesi’ne gelen hastalarımız sağlıklarına burada kavuşacakları için, büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacaklardır" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:35
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