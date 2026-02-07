  • İSTANBUL
Sağlık

Alarmı çöpe atanlar dikkat: Hafta içi uykusuzluğunu telafi etme çabası vücut saatinizi bozabilir!

Hafta sonları alarm kurmadan yatakta geçirilen o fazladan birkaç saat, modern insanın en büyük lüksü haline gelse de uzmanlar bu durumun "sosyal jetlag" yaratabileceği konusunda uyarıyor. Hafta içi yoğun iş temposu ve az uykuyla geçen günlerin acısını hafta sonu çıkarmaya çalışmak, vücudun biyolojik saatini şaşırtarak pazartesi sabahlarının çok daha zor geçmesine neden oluyor.

Hafta sonları alarm kurmayıp yatakta birkaç saat daha fazla zaman geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Bu lüksten faydalanma imkanı olanlar, hafta içi yeterince alamadıkları uykuyu bu şekilde alıyor.

Ama ya bu sistem tersinden işliyorsa? Yoğun dönemlerden önce bolca uyuyup uyku depolamak, uykusuz gecelerle başa çıkmayı kolaylaştırabilir mi?

Bazı araştırmacılara göre önden uyku depolamak etkili bir taktik olabilir. Beynimiz ihtiyaç duyduğu kaynakları daha sonra kullanmak için biriktirebilir ve bu, uykusuz dönemlerde bilişsel performansımızın yüksek kalmasına yardımcı olabilir.

 

Peki TikTok'taki sağlık hesapları arasında da popülerlik kazanan bu fikir ne kadar etkili?

Banka hesabınızda daha sonra kullanmak için para biriktirme örneğine benzer bir şekilde uyku depolama konsepti ilk olarak 2009'da ABD'deki uyku araştırmacıları tarafından ele alındı.

Eskiden orduya bağlı bir kurumda araştırmacı olan ve bugün de Utah Devlet Üniversitesi'nde çalışan Tracy Rupp'ın liderliğindeki ekip, bir grup asker üzerinde yaptığı deneylerde 24 askeri ikiye ayırarak, bir hafta boyunca bir grubu günde yedi saat, diğerlerini günde 10 saat uyuttu.

Sonraki hafta askerlerin yalnızca üçer saat uyumasına izin verildi ve üçüncü hafta da sekizer saat uyku düzenine geçildi.

