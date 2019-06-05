Alaplı’da MOBESE’ler devreye girdi

İçişleri Bakanlığı talimatı ile başlatılan çalışmayla Zonguldak Alaplı İlçesine kurulan MOBESE sisteminin faaliyete geçtiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz yıl verdiği talimatla tüm ilçelerde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kurulması için çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalar kapsamında Alaplı’da direkleri dikilen MOBESE’lerin kameralarının da montajlarının tamamlamasıyla faaliyete geçtiği öğrenildi.

Emniyet Amirliği tarafından belirlenen , ilçede nüfusun yoğun olduğu noktalara konuşlandırılan 15 adet 360 derece kamera ve 5 adet sabit kamera olmak üzere toplamda 20 adet kamera sistemi ile ilçe 24 saat izlenecek. Aselsan tarafından üretilen kameraların kullanıldığı projede kameralardan 15 tanesi hareketli kamera. Bu kameralar İlçe Emniyet Amirliği’nde kurulan ve 24 saat izlenen MOBESE birimi tarafından hareket ettiriliyor.

İlçe girişlerinde bulunan kameralarda ‘Plaka Tanıma Sistemi(PTS)’ özelliği bulunuyor. Böylece aranan bir araç ilçeye girdiğinde sistem otomatik olarak merkeze uyarıda bulunacak.

Her türlü olumsuz olayda geriye dönük kayıtlara ulaşılabilecek 24 saat kayıt sistemi ile ilçenin her noktasını gözleyen MOBESE`nin resmi açılışının ilerleyen günlerde yapılacağını kaydetti.