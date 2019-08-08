Alaplı Kaymakamlığına Rize Fındıklı İlçesi Kaymakamı Yılmaz atandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yaklaşık iki aydan bu yana vekaletle görev yapan Emirhan Arıkan yerine Rize Fındıklı İlçesi Kaymakamı Vedat Yılmaz atandı.

2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Rize Fındıklı ilçesinde görev yapan Kaymakam Vedat Yılmaz tayini Alaplı’ya çıktı.

1984 yılında Ardahan İli Göle İlçesinde doğan Yılmaz, İlk ve orta öğrenimini Posof İlçesinde tamamladı. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden birincilik ile mezun oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Sosyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2006 yılında Muğla Kaymakam Adayı olarak Mülki İdari Amirliği görevine başladı. Yabancı Dil ve mesleki eğitim için Almanya’nın Schwaebisch Hall şehrinde bulundu. Amasya-Hamamözü’nde vekaleten, Afyonkarahisar-Çobanlar ve Kars-Susuz ilçelerinde ise Kaymakam olarak çalıştı. 2013-2016 yılları arasında Kilis Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra Rize Fındıklı İlçesine tayin çıkan Yılmaz, burada 3 yıldır görev yaptı. 08 Ağustos 2019 tarihiKararname ile AlaplıKaymakamı olarak atandı. Ayşe Yılmaz ile evli olup bir çocuk babasıdır.Yeni kaymakam Vedat Yılmaz bayramdan sonra Alaplı’da göreve başlaması bekleniyor.