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Spor Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson, performansıyla beğeni topluyor
Spor

Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson, performansıyla beğeni topluyor

Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 6 gol kaydeden Davidson, liderlik koltuğundaki namağlup takımının başarısına önemli katkı sağladı - Breziyalı futbolcu, gol krallığı yarışında Çaykur Rizesporlu Loic Remy ile zirveyi paylaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:33:26 -
Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson, performansıyla beğeni topluyor

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de lider durumdaki Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Davidson Pereira, takımının bu sezonki 7 mücadelesinde kaydettiği 6 golle kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Turuncu-yeşillilerin sezon öncesi Portekiz 1. Lig ekiplerinden Vitoria Guimaraes'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı forvet, yeni takımının başarısına önemli katkı sağladı.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 17 puanla liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor'un tüm lig karşılaşmalarında forma giyen Davidson, performansıyla dikkati çekti.

Davidson, Süper Lig'in 4. haftasında takımının iç sahada 6-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçında 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.


- Golleriyle zirveye çıktı


Süper Lig'in ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta takımının bu sezonki ilk golünü kaydeden Davidson, 5. haftada yine dış sahada 2-1 kazanılan Galatasaray mücadelesinde 90+5. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu.

Davidson, 6. haftada iç sahada takımının Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği karşılaşmada da gol kaydederek 7 maçta 6 gole ulaştı.

Bu sezon şu ana kadar sergilediği performansla gol krallığı yarışındaki iddiasını da ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, kendisi gibi ligde 6 golü bulunan Çaykur Rizesporlu Loic Remy ile zirveyi paylaşıyor.

Gol krallığı yarışında Davidson ile Remy'yi, İttifak Holding Konyasporlu Artem Kravets ile Galatasaraylı Radamel Falcao 5'er golle takip ediyor.


- Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezonda 19 gollük performans


Süper Lig'den önce Portekiz 1. Ligi'nde 4 sezon geçiren Davidson, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Chaves formasıyla 48 karşılaşmada 6, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Vitoria Guimaraes'te 60 maçta 13 gol attı.

Brezilyalı forvetin, son 5 sezonda oynadığı ilk 7 maç sonunda gol performansı şöyle:

Sezon Lig KulüpGol
2016-2017 Portekiz 1. Ligi Chaves 1
2017-2018 Portekiz 1. Ligi Chaves -
2018-2019 Portekiz 1. Ligi Vitoria Guimaraes 1
2019-2020 Portekiz 1. Ligi Vitoria Guimaraes 2
2020-2021 Süper Lig Aytemiz Alanyaspor6



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