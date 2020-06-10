  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Alanyaspor’dan hatıra bilet kampanyası

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:54:00 -
Alanyaspor’dan hatıra bilet kampanyası

Aytemiz Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı kupa maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı.


Alanyaspor, korona virüs salgını nedeniyle Antalyaspor ile seyircisiz oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. maçı için hatıra bilet kampanyası başlattı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, finale giden bu yolda takıma destek olmak için tüm taraftarları hatıra bilet almaya davet etti. Seri numaralı olarak basılan hatıra biletleri, Alanyaspor Store’da 30 TL’den satışa sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı