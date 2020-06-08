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Spor

Alanyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 20:56:56 -
Alanyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü.


Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 27. haftasında deplasmanda konuk olacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Akdeniz temsilcisi 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bu akşam Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde yapılan idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Turuncu-yeşilliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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