Alanyaspor zorlu Karadeniz deplasmanında güldü! Rizespor kendi kalesine attığı golle yıkıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede gülen taraf, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan konuk ekip Alanyaspor oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı.
TEK GOL RİZESPORLU FUTBOLCUDAN GELDİ
Konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Mücadelenin kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Rizespor, 6 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor, ligin bir sonraki maç haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Rizespor ise Eyüpspor'a konuk olacak.