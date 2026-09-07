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Spor Alanyaspor zorlu Karadeniz deplasmanında güldü! Rizespor kendi kalesine attığı golle yıkıldı!
Spor

Alanyaspor zorlu Karadeniz deplasmanında güldü! Rizespor kendi kalesine attığı golle yıkıldı!

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Alanyaspor zorlu Karadeniz deplasmanında güldü! Rizespor kendi kalesine attığı golle yıkıldı!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede gülen taraf, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan konuk ekip Alanyaspor oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 1-0 kazandı.

TEK GOL RİZESPORLU FUTBOLCUDAN GELDİ

Konuk ekip Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Zakaria Ariss'in kendi kalesine attığı gol getirdi. Mücadelenin kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Alanyaspor, Rizespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Rizespor, 6 puanda kaldı. Alanyaspor ise puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor, ligin bir sonraki maç haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Rizespor ise Eyüpspor'a konuk olacak.

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