0553 313 94 23

Alanyaspor, Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferi Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.

20 Ağustos 2019 Salı 18:24
Alanyaspor, Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferi Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi. Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor’un renklerine bağlayan imzayı attı.


Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.


Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerin düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası’na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem ’geçmiş olsun’ diyor, hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" dedi.



“İnşallah daha güçlü döneceğim”


Futbolcu Lokman Gör ise, "Alanyaspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geçlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları
    1. Geçlerbirliği'nde Gazişehir Gaziantep..
    2. "Ormanların imara açılması mümkün..
    3. Dilipak: 'Beka' tartışmasına bu akılla..
    4. İsrail ile BAE arasında istihbarat..
    5. Yunus ekibi park halindeki araca..
    6. Antalya’da yolcu otobüsü ile otomobil..
    7. Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    8. Ağrı'da terör operasyonu
    9. Pınar Karşıyaka, Semih Erden'i..
    10. Alaplı’da şüpheli varil paniği
    11. Kozan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    12. Antalyaspor'da transfer
    13. Dehşet saçan eski sevgili hakim..
    14. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    15. ABD Başkanı Trump’ın 10’uncu torunu..
    16. Aristo’nun kültürel geleneği..
    17. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    18. Sivas’ta 768 konut satıldı
    19. Kırıkkale’de takla atan otomobil su..
    20. "Tüketicinin hak kaybı olmaması için..
    21. Çerkezköy TSO Meclisi toplandı
    22. “İl Merkezi Anaokulu Müdürleri..
    23. Valiler ve komutanlar ’Kıran’..
    24. Borsa günü yükselişe tamamladı
    25. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    26. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı! Çok..
    27. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer’de..
    28. Hasta, bastonla aile hekimini darp etti
    29. Alanyaspor, Lokman Gör için imza..
    30. İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 15..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz