Alanyaspor İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Alanyaspor ile İnegölspor karşı karşıya geldi. Peki, Alanyaspor İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Alanyaspor ile İnegölspor karşı karşıya geldi. Peki, Alanyaspor İnegölspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in lideri Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi İnegölspor ile karşı karşıya geldi. İşte, Alanyaspor İnegölspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 3-0
Alanyaspor evinde İnegölspor ile karşılaştı.
Mücadelenin 24. dakikasında Bakasetas, Alanyaspor'u öne geçirdi: 1-0
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde Bammou durumu 2-0'a taşıdı.
45+1'de bir kez daha sahneye çıkan Bakasetas durumu 3-0'a getirdi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca sahadan galibiyetle ayrılan taraf Alanyaspor oldu.
Alanyaspor 3-0'lık galibiyetle aynı zamanda adını bir üst tura yazdırdı.