Alanyaspor ile Antalyaspor'dan Özkan Sümer için taziye mesajı

ANTALYA (AA) - Alanyaspor ile Antalyaspor kulüpleri, Trabzonspor'un eski teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Alanyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Antalyaspor Kulübünün mesajında ise "Türk futboluna her kademede hizmet etmiş ve Trabzonspor Kulübü'nün sembol isimlerinden olan Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da sosyal medya hesabından siyah-beyaz bir fotoğrafa yer vererek, "Koca bir hayat, futbola adanmışsa eğer, bitmez... Bize her şey seni hatırlatacak hocam Özkan Sümer." paylaşımında bulundu.