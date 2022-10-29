Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Süper Lig'in 12.haftasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki, Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Alanyaspor ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?
Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Alanyaspor bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak maç 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Yusuf Bozdoğan ve Ali Tuna yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın olacak.