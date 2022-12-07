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Spor Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını değerlendirmek isteyen takımlar hazırlık maçları yapıyor. Alanyaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-12-07 10:35:00 -
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Lige verilen arayı değerlendirmek isteyen takımlar hazırlık maçlarını sürdürüyor. Bugün Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Alanyaspor ile Fenerbançe bugün karşılaşacak. Maç 19.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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